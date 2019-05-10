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Юрист на трибуналі: РФ заявила, що захоплені судна здійснили "таємне вторгнення"

Юрист на трибуналі: РФ заявила, що захоплені судна здійснили "таємне вторгнення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У своєму меморандумі суду Росія заявила, що три захоплені 25 листопада 2018 року українські військові судна здійснили "таємне вторгнення в російські територіальні води". Про це сказав адвокат української сторони, юрист Джонатан Гімблет під час виступу на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків в Гамбурзі, передає кореспондент УНН.

"У своєму меморандумі від 7 травня Росія описує місію трьох українських військових кораблів як "таємне вторгнення" в російські територіальні води. Це просто не той випадок. Місія судів полягала в тому, щоб йти з українського порту Одеса в український порт Бердянськ на північному березі Азовського моря", - заявив адвокат.

Він повідомив голові та членам трибуналу, що інші українські судна успішно здійснили такий же прохід у вересні 2018 року, всього двома місяцями раніше захоплення українських кораблів.

"Росія посилається на документ, знайдений на борту "Нікополя", відповідно до якого, у перекладі Росії, вони (українські судна - ред.) таємно ходять за межами прибережних і морських районів патрулювання Чорноморського флоту Росії і берегової охорони ФСБ Росії", - повідомив Гімблет.

За його словами, віце-адмірал Тарасов, присутній на слуханнях, повідомив, що мета цього керівництва полягала в тому, щоб уникнути непотрібних провокацій з російськими урядовими судами протягом двох днів, необхідних для досягнення Керченської протоки з Одеси.

"Як повідомляють українські військово-морські сили, наближаючись до Керченської протоки, "Бердянськ", зв'язалося з радіо з постом російської прикордонної служби, а також з адміністрацією порту в Керчі, щоб оголосити про проходження трьох суден через Керченську протоку", - додав юрист.

Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходять слухання міжнародного трибуналу з морського права в справі українських моряків.

Очікується, що суд прийме рішення про моряків до кінця травня.

Також юрист української сторони Джонатан Гімблет на трибуналі заявляв, що Росія планує засудити українських військовополонених моряків, захоплених в листопаді минулого року, до максимального терміну - шести років колонії.

Українські Національні Новини

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