Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

По результатам выборов в Совет общественного контроля (РГК) при НАБУ у силовиков есть все основания для возбуждения уголовного дела. Речь идет о победе кандидатов из определенного круга организаций и непропорционально большом разрыве между теми, кого избрали, и остальными. Об этом написал известный адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.

По его мнению, у правоохранителей есть все основания для возбуждения уголовного дела по итогам выборов в Совет общественного контроля НАБУ.

"Объективное подозрение абсолютно очевидно и с этим псевдо-общественным участием необходимо заканчивать", – написал он.

Известный юрист напомнил, что на выборах в РГК победили 15 представителей 6 общественных организаций, которых никто не знает.

"Только при голосовании во всевозможные советы общественного контроля узнаешь не только никому неизвестные фамилии борцов с коррупцией, за которых "отдают" десятки тысяч голосов украинцы, но и сами псевдо-общественные объединения, в состав которых довольно часто входят по два-три человека, которые и баллотируются во всевозможные советы. Последний пример – это псевдо-голосование в совет общественного контроля при НАБУ, которое кичится, что они независимы и нет никакого внешнего управления", – сообщил он.

Также он привел данные, на которые обратил внимание его коллега – адвокат Олег Шрам, о нередких случаях большого разрыва голосов между теми, кто прошел, и кто не прошел во время выборов в общественные советы.

"В случае с НАБУ разница между 15 и 16 местом – 6956 голосов, что составляет 40%. Такого объективно быть не может", – констатировал Кравец.

На возможные нарушения во время голосования в РГК также обратил внимание эксперт Вячеслав Панасюк, который проанализировал их результаты с помощью математических методов.

Он отметил, что анализ открытого протокола голосования в Совет общественного контроля НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, требующие проверки. Исходя из этого эксперт настаивает на необходимости независимого аудита результатов голосования в РГК НАБУ.

Отдельное внимание Панасюка привлекла концентрация голосов в крупнейших IP-кластерах.

"Обнаружено, что только 20 крупнейших кластеров обеспечили 17 712 бюллетеней, или 39,1% всех голосов, а три крупнейших кластера аккумулировали 5 817 бюллетеней (12,9% от общего числа голосов). Такая концентрация сама по себе не является доказательством нарушений, однако является одним из ключевых показателей, традиционно проверяемых во время аудита электронных голосований", – резюмировал он.

Как сообщалось, 10 июня 2026 г. состоялось интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. В состав РГК вошли кандидаты от шести общественных объединений: ОО "Центр общественного контроля", ОО "Антикорупційна Сокира", ОО "Независимая антикоррупционная комиссия", ОО "Украинское юридическое общество", ОО "Институт равных прав", ОО "Д7 Фаундейшн".