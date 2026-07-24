Немецкий тренер Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу. Клопп подписал контракт на 4 года и будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028 и Чемпионату мира-2030. Об этом сообщает Немецкий футбольный союз (DFB), передает УНН.

Детали

"Юрген Клопп станет новым главным тренером мужской национальной сборной Германии. 59-летний специалист подписал сегодня в кампусе DFB во Франкфурте-на-Майне четырехлетний контракт и, таким образом, возглавит национальную сборную на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. Ранее наблюдательный совет и общее собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG единогласно поддержали предложение президента DFB Бернда Нойендорфа и первого вице-президента DFB Ганса-Йоахима Ватцке", - говорится в сообщении.

Клопп заменит Юлиана Нагельсмана, который 3 июля ушел в отставку с 15 августа.

"В качестве помощников тренера к Немецкому футбольному союзу присоединятся Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер. Кравиц и Лейндерс - давние соратники Клоппа, которые вместе с ним в составе "Ливерпуля" выиграли, в частности, Лигу чемпионов УЕФА 2019 года и титул чемпиона Англии 2020 года. 43-летний нидерландец Лейндерс в последнее время работал помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". 54-летний Кравиц, который ранее сотрудничал с Клоппом во время его работы в Майнце и Дортмунде, также переходит в Немецкий футбольный союз из "Ред Булл". Свен Бендер возвращается после работы на должностях помощника тренера в Дортмунде и главного тренера в Унтерхахинге. Семикратный игрок национальной сборной уже работал в DFB с 2022 по 2024 год как помощник тренера национальных сборных U-16 и U-17", - добавили в Футбольном союзе.

Как заявил Клопп: "Национальная сборная способна объединить нас, немцев, как мало что другое. Именно это делает эту задачу для меня такой особенной".

"Я благодарен за все, что мне довелось пережить и научиться за последние полтора года в "Ред Булл", а также за открытость, которая и сделала возможной эту договоренность. Теперь я с нетерпением жду этой особенной задачи в немецком футболе, к которой мы подойдем вместе со смирением и терпением: сформировать команду, которая борется друг за друга, которая получает удовольствие от футбола и за которую люди в нашей стране смогут объединиться с полной убежденностью", - сказал Клопп.

Также DFB назначил бывшего защитника сборной Германии Пера Мертезакера новым спортивным директором DFB GmbH & Co. KG и, таким образом, заменит на этой должности Андреаса Реттига, контракт которого заканчивается в конце 2026 года.

"В дальнейшем Мертезакер будет отвечать за направления национальных сборных и академии", - отмечается в сообщении.

Напомним

Немецкий футбольный союз объявил о расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом после неудачного выступления сборной Германии на Чемпионате мира ФИФА 2026 года. DFB намерен провести переговоры с бывшим тренером "Ливерпуля" и "Боруссии" Юргеном Клоппом.