Юрген Клопп возглавил сборную Германии

$44.810.0451.060.01
ukenru
Эксклюзив
08:18 • 11982 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
08:15 • 27255 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
07:41 • 21597 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
06:35 • 23378 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 24288 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
24 июля, 04:36 • 18237 просмотра
После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRAVideo
23 июля, 22:16 • 15905 просмотра
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос
23 июля, 17:20 • 18238 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
23 июля, 15:58 • 36734 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 28337 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
57%
744мм
Популярные новости
Что празднуют 24 июля в Украине и мире24 июля, 04:00 • 6028 просмотра
В Крыму горит электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции Феодосийского водохранилища – мониторинг24 июля, 04:13 • 8762 просмотра
Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ24 июля, 04:44 • 23379 просмотра
Пограничники сорвали масштабный прорыв танков рф на Добропольском направленииVideo08:46 • 7564 просмотра
Киевщина утром подверглась атаке рф дронами, есть последствия в двух районах - ОВА09:27 • 14228 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 38488 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 41866 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 56564 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 111236 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 103278 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Пеп Гвардиола
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 41543 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 45717 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 81755 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 71447 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 81738 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Кх-59
Еврофайтер Тайфун
БМ-21 «Град»

Юрген Клопп возглавил сборную Германии

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Юрген Клопп возглавил сборную Германии, подписав контракт на 4 года. Он будет готовить команду к Евро-2028 и ЧМ-2030.

Юрген Клопп возглавил сборную Германии

Немецкий тренер Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу. Клопп подписал контракт на 4 года и будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028 и Чемпионату мира-2030. Об этом сообщает Немецкий футбольный союз (DFB), передает УНН.

Детали

"Юрген Клопп станет новым главным тренером мужской национальной сборной Германии. 59-летний специалист подписал сегодня в кампусе DFB во Франкфурте-на-Майне четырехлетний контракт и, таким образом, возглавит национальную сборную на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. Ранее наблюдательный совет и общее собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG единогласно поддержали предложение президента DFB Бернда Нойендорфа и первого вице-президента DFB Ганса-Йоахима Ватцке", - говорится в сообщении.

Клопп заменит Юлиана Нагельсмана, который 3 июля ушел в отставку с 15 августа.

"В качестве помощников тренера к Немецкому футбольному союзу присоединятся Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер. Кравиц и Лейндерс - давние соратники Клоппа, которые вместе с ним в составе "Ливерпуля" выиграли, в частности, Лигу чемпионов УЕФА 2019 года и титул чемпиона Англии 2020 года. 43-летний нидерландец Лейндерс в последнее время работал помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". 54-летний Кравиц, который ранее сотрудничал с Клоппом во время его работы в Майнце и Дортмунде, также переходит в Немецкий футбольный союз из "Ред Булл". Свен Бендер возвращается после работы на должностях помощника тренера в Дортмунде и главного тренера в Унтерхахинге. Семикратный игрок национальной сборной уже работал в DFB с 2022 по 2024 год как помощник тренера национальных сборных U-16 и U-17", - добавили в Футбольном союзе.

Как заявил Клопп: "Национальная сборная способна объединить нас, немцев, как мало что другое. Именно это делает эту задачу для меня такой особенной".

"Я благодарен за все, что мне довелось пережить и научиться за последние полтора года в "Ред Булл", а также за открытость, которая и сделала возможной эту договоренность. Теперь я с нетерпением жду этой особенной задачи в немецком футболе, к которой мы подойдем вместе со смирением и терпением: сформировать команду, которая борется друг за друга, которая получает удовольствие от футбола и за которую люди в нашей стране смогут объединиться с полной убежденностью", - сказал Клопп.

Также DFB назначил бывшего защитника сборной Германии Пера Мертезакера новым спортивным директором DFB GmbH & Co. KG и, таким образом, заменит на этой должности Андреаса Реттига, контракт которого заканчивается в конце 2026 года.

"В дальнейшем Мертезакер будет отвечать за направления национальных сборных и академии", - отмечается в сообщении.

Напомним

Немецкий футбольный союз объявил о расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом после неудачного выступления сборной Германии на Чемпионате мира ФИФА 2026 года. DFB намерен провести переговоры с бывшим тренером "Ливерпуля" и "Боруссии" Юргеном Клоппом.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
УЕФА
Пеп Гвардиола
Германия