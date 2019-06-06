Юниорская сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Мужская и женская сборные Украины U-18 завершили выступления на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу 3х3 в монгольском городе Улан-Баторе, передает корреспондент УНН.
Наши юниоры после выигрыша над Доминиканской Республикой (22:1) и поражение от россиян - 16:21, сегодня не оставили шансов Туркменистану - 22:6 и Казахстану - 22:10.
Таким образом, "желто-голубые" заняли вторую строчку в группе и вышли в четвертьфинал.
Отметим, что соперник сборной Украины в четвертьфинале определится после завершения борьбы в группе D.
Заметим, что украинские юниорки заняли третью строчку в группе, и прекратили выступление (поражения от Мексики 11:14, Китая - 9:21 и выигрыши с Египтом 17:9 и Шри-Ланкой - 22:4).