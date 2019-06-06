Юніорська збірна України вийшла в 1/4 фіналу ЧС з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Чоловіча та жіноча збірні України U-18 завершили виступи на груповому етапі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в монгольському місті Улан-Баторі, передає кореспондент УНН.
Наші юніори після виграшу над Домініканською Республікою (22:1) і поразки від росіян – 16:21, сьогодні не залишили шансів Туркменістану – 22:6 і Казахстану – 22:10.
Таким чином, "жовто-блакитні" посіли другий рядок у групі та вийшли до чвертьфіналу.
Відзначимо, що суперник збірної України в чвертьфіналі визначиться після завершення боротьби в групі D.
Зауважимо, що українські юніорки посіли третій рядок у групі, і припинили виступи (поразки від Мексики 11:14, Китаю – 9:21 і виграші із Єгиптом 17:9 та Шрі-Ланкою – 22:4).