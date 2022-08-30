ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины на включение Одессы в список Всемирного наследия

Детали

После встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором Одри Азулай в парижской штаб-квартире агентства ЮНЕСКО заявила, что мобилизовала экспертов для поддержки Украины, чтобы номинация могла быть рассмотрена срочно государствами-членами Комитета всемирного наследия.

ЮНЕСКО заявила, что также хочет добавить Одессу в список всемирного наследия, что находится под угрозой, а также объекты всемирного наследия Киев и Львов, которые также находятся под угрозой.

Черноморский порт Одесса находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийским обстрелам, сообщает ЮНЕСКО. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изящных искусств, открытого в 1899 году.

ЮНЕСКО профинансирует ремонт музея, а также Одесского музея современного искусства с начала войны, а также профинансирует аренду дополнительного персонала для защиты коллекций. Агентство также поможет с оцифровкой произведений искусства и предоставит средства защиты.

Дополнение

Аналитики говорят, что путин скоро может нацелиться на Одессу, чтобы полностью заблокировать доступ Украины к Черному морю.

В прошлом месяце город подвергся ракетным обстрелам всего через несколько часов после того, как россия согласилась разрешить отправку на экспорт украинского зерна.

В июле Украина добилась включения борща, в список нематериального культурного наследия, шаг, который Москва осудила как "ксенофобию".