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ЮНЕСКО підтримує заявку України на включення Одеси до списку Світової спадщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Культурне агентство ООН ЮНЕСКО заявило у вівторок, що підтримує заявку України на включення Одеси до списку Всесвітньої спадщини, передає УНН з посиланням на Reuters.

ЮНЕСКО підтримує заявку України на включення Одеси до списку Світової спадщини

Деталі

Після зустрічі міністра культури України Олександра Ткаченка з генеральним директором Одрі Азулай у паризькій штаб-квартирі агентства ЮНЕСКО заявила, що мобілізувала експертів для підтримки України, щоб номінація могла бути розглянута терміново державами-членами Комітету всесвітньої спадщини.

ЮНЕСКО заявила, що також хоче додати Одесу до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою, а також об'єкти всесвітньої спадщини Київ та Львів, які також перебувають під загрозою.

Чорноморський порт Одеса знаходиться всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту і вже зазнав артилерійського обстрілу, повідомляє ЮНЕСКО. Минулого місяця було зруйновано частину великого скляного даху та вікон Одеського музею образотворчих мистецтв, відкритого 1899 року.

ЮНЕСКО профінансує ремонт музею, а також Одеського музею сучасного мистецтва з початку війни, а також профінансує оренду додаткового персоналу для захисту колекцій. Агенство також допоможе з оцифруванням творів мистецтва та надасть засоби захисту.

Доповнення

Аналітики кажуть, що путін незабаром може націлитись на Одесу, щоб повністю заблокувати доступ України до Чорного моря.

Минулого місяця місто зазнало ракетного обстрілу лише за кілька годин після того, як росія погодилася дозволити відправку на експорт українського зерна.

У липні Україна домоглася включення борщу, до списку нематеріальної культурної спадщини, крок, який Москва засудила як "ксенофобію".

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