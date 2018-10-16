Юношеская сборная Украины пробилась в элит-раунд Евро-2019 - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Юношеская сборная Украины (U-19) по футболу одержала волевую победу и пробилась в элит-раунд Евро-2019. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"Проигрывая уже на 1-й минуте, подопечные Сергея Попова смогли переломить ход встречи и разгромили сборную Словакии со счетом 4:1", - сообщили в ФФУ.
Решающий поединок Словакия - Украина состоялся 16 октября.
"Победа позволила сборной Украины U-19 не только попасть в элит-раунд Евро-2019, но и сделать это с первого места", - рассказали в ФФУ.
Как писал УНН, сегодня Украина сыграет со сборной Чехии в Харькове.