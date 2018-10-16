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Футбольні вболівальники активно розкуповують квитки на матч України і Чехії - Костюченко

Футбольні вболівальники активно розкуповують квитки на матч України і Чехії - Костюченко

Київ • УНН

 • 7504 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На матчі Ліги націй між футбольними збірними України та Чехії очікується аншлаг. Про це повідомив перший віце-президент Федерації Футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.

Йдеться про матч, який відбудеться сьогодні, 16 жовтня, на стадіоні ОСК "Металіст" (Харків).

"У Харкові завжди любили футбол. Та й наша головна футбольна дружина вселяє оптимізм своїми виступами: дві перемоги над суперниками у групі Ліги націй, нічия з однією з найсильніших команд континенту - Італією. Глядачі в Харкові по праву розраховують на позитивний результат від нашої збірної. Тому й активно розкуповують квитки на матч з чехами. Упевнений, стадіон буде заповнений, а глядачі отримають насолоду від гри", - зазначив Костюченко.

Він додав, що в ФФУ слідують традиції запрошувати на матчі головної команди країни почесних уболівальників.

Значну кількість квитків було передано ветеранам АТО, воїнам з підрозділів ООС, які проходять курс лікування в місцевому госпіталі, а також військовим медикам, які ставлять на ноги наших захисників. Також не залишилися без уваги ФФУ і дитячо-юнацькі футбольні команди не тільки Харківської, але і Луганської, Донецької, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської і Запорізької областей, підкреслив віце-президент ФФУ.

"Не буду розкривати всі секрети про тих, хто виступить на ОСК "Металіст" перед матчем Україна-Чехія. А ось головну пісню нашої країни - гімн України, виконає заслужена артистка України Наталка Карпа", - нагадав Костюченко.

Уточнимо, що пісня "Червона рута" стала візитною карткою національної збірної з футболу в кваліфікації до Євро-2020.

Також нагадаємо, в Харкові під час матчу за порядком стежитимуть близько 2,5 тис. правоохоронців.

Українські Національні Новини

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