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Футбольные болельщики активно раскупают билеты на матч Украины и Чехии - Костюченко

Футбольные болельщики активно раскупают билеты на матч Украины и Чехии - Костюченко

Киев  •  УНН

 • 7504 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На матче Лиги наций между футбольными сборными Украины и Чехии ожидается аншлаг. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации Футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН.

Речь о матче, который состоится сегодня, 16 октября, на стадионе ОСК “Металлист” (Харьков).

“В Харькове всегда любили футбол. Да и наша главная футбольная дружина вселяет оптимизм своими выступлениями: две победы над соперниками по группе Лиги наций, ничья с одной из сильнейших команд континента — Италией. Зрители в Харькове по праву рассчитывают на позитивный результат от нашей сборной. Посему и активно раскупают билеты на матч с чехами. Уверен, стадион будет заполнен, а зрители получат наслаждение от игры”, — отметил Костюченко.

Он добавил, что в ФФУ следуют традиции приглашать на матчи главной команды страны почетных болельщиков.

Значительное число билетов было передано ветеранам АТО, воинам из подразделений ООС, которые проходят курс лечения в местном госпитале, а так же военным медикам, которые ставят на ноги наших защитников. Также не остались без внимания ФФУ и детско-юношеские футбольные команды не только Харьковской, но и Луганской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей, подчеркнул вице-президент ФФУ.

“Не буду раскрывать все секреты о тех, кто выступит на ОСК „Металлист“ перед матчем Украина-Чехия. А вот главную песню нашей страны — гимн Украины, исполнит заслуженная артистка Украины Наталка Карпа”, — напомнил Костюченко.

Уточним, что песня “Червона рута” стала визитной карточкой национальной сборной по футболу в квалификации к Евро-2020.

Также напомним, в Харькове во время матча за порядком будут следить около 2,5 тыс. правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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