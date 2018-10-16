В Харькове во время матча за порядком будут следить около 2,5 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Порядок во время сегодняшнего футбольного матча Лиги наций "Украина-Чехия" в Харькове обеспечивать около 2,5 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"16 октября в 21:45 на стадионе "Металлист" состоится матч Лиги наций УЕФА между командами Украина-Чехия ожидается, что мероприятие посетят около 35 тысяч болельщиков", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, охрану публичной безопасности будут обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 1090 правоохранителей - военнослужащие Нацгвардии, Харьковского университета воздушных сил, Харьковского национального университета внутренних дел и работники полиции из других регионов.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Напомним, главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавий перед поединком Лиги наций по Украине назвал нашу сборную сильнее сборной Словакии.