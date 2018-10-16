У Харкові під час матчу за порядком стежитимуть близько 2,5 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Порядок під час сьогоднішнього футбольного матчу Ліги націй “Україна-Чехія” у Харкові забезпечуватимуть близько 2,5 тис. правоохоронців. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“16 жовтня о 21:45 на стадіоні „Металіст“ відбудеться матч Ліги націй УЄФА між командами Україна-Чехія очікується, що захід відвідають близько 35 тисяч вболівальників”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, охорону публічної безпеки забезпечуватимуть 1350 працівників Нацполіції та 1090 правоохоронців з числа приданих сил — військовослужбовці Нацгвардії, Харківського університету повітряних сил, Харківського національного університету внутрішніх справ та працівники поліції з інших регіонів.
Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.
Нагадаємо, головний тренер збірної Чехії Ярослав Шилгавий перед поєдинком Ліги націй з Україною назвав нашу збірну сильнішою за збірну Словаччини.