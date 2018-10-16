Юнацька збірна України пробилася до еліт-раунду Євро-2019 - ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Юнацька збірна України (U-19) з футболу здобула вольову перемогу і пробилася до еліт-раунду Євро-2019. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
"Програючи вже на 1-й хвилині, підопічні Сергія Попова змогли переломити хід зустрічі й розгромили збірну Словаччини з рахунком 4:1", - повідомили у ФФУ.
Вирішальний поєдинок Словаччина - Україна відбувся 16 жовтня.
"Перемога дозволила збірній України U-19 не лише потрапити до еліт-раунду Євро-2019, а й зробити це з першого місця", - розповіли у ФФУ.
Як писав УНН, сьогодні Україна зіграє зі збірною Чехії у Харкові.