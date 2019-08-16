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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 77173 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127093 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126031 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127961 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130117 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153133 просмотра

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Юэн Макгрегор снова может сыграть роль в киновселенной "Звездных войн"

Юэн Макгрегор снова может сыграть роль в киновселенной "Звездных войн"

Киев  •  УНН

 • 21505 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Актер Юэн МакГрегор может сыграть джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по саге “Звездные войны” для канала Disney Plus. Об этом сообщает издание Variety, передает УНН.

По информации издания, актер ведет переговоры. Других подробностей относительно нового сериала не приводится.

Актер Юэн Макгрегор играл джедая Оби-Вана Кеноби с 1999 по 2005 годы. В изданном в 1977 году фильме “Звездных войн” эту роль исполнял британский актер Алек Гиннесс (1914-2000), за что был номинирован на “Оскар”.

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Киновселенная “Звездные войны”, созданная режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом, включает в себя 11 художественных фильмов. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в 11 млн долларов собрал в мировом прокате 775,4 млн долларов, обеспечив себе культовый статус. Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела — фильма об истории, что предшествовала событиям первых трех эпизодов.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года умер продюсер “Звездных войн” Гэри Куртц.

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