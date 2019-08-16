Юэн Макгрегор снова может сыграть роль в киновселенной "Звездных войн"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Актер Юэн МакГрегор может сыграть джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по саге “Звездные войны” для канала Disney Plus. Об этом сообщает издание Variety, передает УНН.
По информации издания, актер ведет переговоры. Других подробностей относительно нового сериала не приводится.
Актер Юэн Макгрегор играл джедая Оби-Вана Кеноби с 1999 по 2005 годы. В изданном в 1977 году фильме “Звездных войн” эту роль исполнял британский актер Алек Гиннесс (1914-2000), за что был номинирован на “Оскар”.
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Киновселенная “Звездные войны”, созданная режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом, включает в себя 11 художественных фильмов. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в 11 млн долларов собрал в мировом прокате 775,4 млн долларов, обеспечив себе культовый статус. Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела — фильма об истории, что предшествовала событиям первых трех эпизодов.
Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года умер продюсер “Звездных войн” Гэри Куртц.