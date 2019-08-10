Над англійським Брістолем пролетів величезний Дарт Вейдер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Над містом Брістолем в Англії пролетіла величезний повітряна куля у формі голови лиходія з всесвіту "Зоряних воєн" Дарта Вейдера, передає УНН з посиланням на CNN.
Повітряна куля Дарт Вейдер є частиною Фієсти повітряних куль в Брістолі, яка проходить з 8 по 11 серпня.
Знаменита повітряна куля об'їздила весь світ, але ніколи раніше не літала над Брістолем, містом, де він був створений, до минулого четверга.
Актор Девід Проус, який зіграв Вейдера в оригінальній трилогії "Зоряних воєн", народився в Брістолі в 1935 році і вчився в Бристольскій гімназії.
Bristol International Balloon Fiesta почав кампанію зі збору коштів для того, щоб привезти повітряну кулю додому на чотириденний фестиваль на честь легенди.
Для цього фанати пожертвували 5 255 фунтів стерлінгів.
Повітряна куля є однією зі 130, які прилетіли з усього світу на фестиваль Fiesta, що є найбільшим фестивалем повітряних куль в Європі.
Серед інших незвичайних повітряних куль - ведмідь, коала-ведмідь і пантера.
Як повідомляв УНН, музей Лондона хоче придбати надувного бебі-Трампа.