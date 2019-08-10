Над англійським Брістолем пролетів величезний Дарт Вейдер

Повітряна куля Дарт Вейдер є частиною Фієсти повітряних куль в Брістолі, яка проходить з 8 по 11 серпня.

Знаменита повітряна куля об'їздила весь світ, але ніколи раніше не літала над Брістолем, містом, де він був створений, до минулого четверга.

Актор Девід Проус, який зіграв Вейдера в оригінальній трилогії "Зоряних воєн", народився в Брістолі в 1935 році і вчився в Бристольскій гімназії.

Bristol International Balloon Fiesta почав кампанію зі збору коштів для того, щоб привезти повітряну кулю додому на чотириденний фестиваль на честь легенди.

Для цього фанати пожертвували 5 255 фунтів стерлінгів.

Повітряна куля є однією зі 130, які прилетіли з усього світу на фестиваль Fiesta, що є найбільшим фестивалем повітряних куль в Європі.

Серед інших незвичайних повітряних куль - ведмідь, коала-ведмідь і пантера.

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