Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа

Отмечается, что воздушный шар диаметром 6 метров в виде "разгневанного младенца Трампа" пролетел над площадью Парламента во время рабочего визита президента США в Великобританию в июле 2018 года.

Активисты собрали почти 18 000 фунтов стерлингов, чтобы мэр Лондона Садик Хан дал разрешение на это.

Кроме воздушного шара Трампа, музей также намерен пополнить свою коллекцию и надувной фигурой самого Садика Хана, которую создали в ответ на "разгневанного младенца Трампа" сторонники американского президента в Великобритании.

Ожидается, что воздушная фигура Трампа снова полетит во время его государственного визита в Лондон на этой неделе, который включает в себя частный обед с королевой и государственный банкет в Букингемском дворце.

Трамп также встретиться с премьер-министром Терезой Мэй в Сент-Джеймском дворце во вторник утром для бизнес-завтрака.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией Трамп прибыли с государственным визитом в Великобританию.