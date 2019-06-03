Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Музей Лондона намерен получить в свою коллекцию воздушный шар в виде "разгневанного младенца Трампа", созданный в британской столице манифестантами, которые выступают против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Отмечается, что воздушный шар диаметром 6 метров в виде "разгневанного младенца Трампа" пролетел над площадью Парламента во время рабочего визита президента США в Великобританию в июле 2018 года.
Активисты собрали почти 18 000 фунтов стерлингов, чтобы мэр Лондона Садик Хан дал разрешение на это.
Кроме воздушного шара Трампа, музей также намерен пополнить свою коллекцию и надувной фигурой самого Садика Хана, которую создали в ответ на "разгневанного младенца Трампа" сторонники американского президента в Великобритании.
Ожидается, что воздушная фигура Трампа снова полетит во время его государственного визита в Лондон на этой неделе, который включает в себя частный обед с королевой и государственный банкет в Букингемском дворце.
Трамп также встретиться с премьер-министром Терезой Мэй в Сент-Джеймском дворце во вторник утром для бизнес-завтрака.
Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией Трамп прибыли с государственным визитом в Великобританию.