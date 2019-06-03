Музей Лондона хоче придбати надувну фігуру Трампа

КИЇВ. 3 червня. УНН. Музей Лондона має намір отримати в свою колекцію повітряну кулю у вигляді "розгніваного немовляти Трампа", створену в британській столиці маніфестантами, які виступають проти політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.