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Музей Лондона хоче придбати надувну фігуру Трампа

Музей Лондона хоче придбати надувну фігуру Трампа

Київ • УНН

 • 11822 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Музей Лондона має намір отримати в свою колекцію повітряну кулю у вигляді "розгніваного немовляти Трампа", створену в британській столиці маніфестантами, які виступають проти політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Зазначається, що повітряна куля діаметром 6 метрів у вигляді "розгніваного немовляти Трампа" пролетіла над площею Парламенту під час робочого візиту президента США до Великої британії у липні 2018 року.

Активісти зібрали майже 18 000 фунтів стерлінгів, щоб мер Лондона Садік Хан дав дозвіл на це.

Крім повітряної кулі Трампа, музей також має намір поповнити свою колекцію і надувною фігурою самого Садіка Хана, яку створили у відповідь на "розгніване немовля Трампа" прихильники американського президента у Великій Британії.

Очікується, що повітряна фігура Трампа знову полетить під час його державного візиту до Лондона на цьому тижні, який включає в себе приватний обід з королевою і державний банкет в Букінгемському палаці.

Трамп має також зустрітися з прем'єр-міністром Терезою Мей у Сент-Джеймському палаці у вівторок вранці для бізнес-сніданку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп прибули з державним візитом до Великої Британії. 

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