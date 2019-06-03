Музей Лондона хоче придбати надувну фігуру Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Музей Лондона має намір отримати в свою колекцію повітряну кулю у вигляді "розгніваного немовляти Трампа", створену в британській столиці маніфестантами, які виступають проти політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Зазначається, що повітряна куля діаметром 6 метрів у вигляді "розгніваного немовляти Трампа" пролетіла над площею Парламенту під час робочого візиту президента США до Великої британії у липні 2018 року.
Активісти зібрали майже 18 000 фунтів стерлінгів, щоб мер Лондона Садік Хан дав дозвіл на це.
Крім повітряної кулі Трампа, музей також має намір поповнити свою колекцію і надувною фігурою самого Садіка Хана, яку створили у відповідь на "розгніване немовля Трампа" прихильники американського президента у Великій Британії.
Очікується, що повітряна фігура Трампа знову полетить під час його державного візиту до Лондона на цьому тижні, який включає в себе приватний обід з королевою і державний банкет в Букінгемському палаці.
Трамп має також зустрітися з прем'єр-міністром Терезою Мей у Сент-Джеймському палаці у вівторок вранці для бізнес-сніданку.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп прибули з державним візитом до Великої Британії.