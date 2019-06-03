Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп прибули з державним візитом до Великої Британії. Про це повідомила прес-служба Посольства США в Лондоні в Twitter, передає УНН.
"Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп приземляються у Великобританії на початку державного візиту (Трампа до Великобританії - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Також прес-служба опублікувала відео, на якому видно, як Дональд і Меланія Трамп виходять з літака.
Нагадаємо, на вулиці Лондона збиралися вийти 250 тисяч осіб, щоб взяти участь в акціях протесту проти державного візиту президента США Дональда Трампа до Великобританії.
Наймасштабніша акція протесту запланована на вівторок, коли Трамп буде зустрічатися з главою британського уряду Терезою Мей на Даунінг-стріт.
Також, активісти кампанії Trump Baby організували проекцію "Трампа-бейбі" на скелі Дувра, на узбережжі Великобританії.
Зазначимо, що візит Трампа починається в понеділок, 3 червня.