Трамп в Британии: более 250 тысяч протестующих и проекция "Трампа-малыша" на скале

По сведениям издания, Трамп не сможет прокатиться в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II. Такая поездка является обычной частью программ государственных визитов первых лиц в Соединенное Королевство, однако в случае с Трампом от нее было решено отказаться. Британские чиновники, занимающиеся подготовкой к визиту, сообщили газете, что попытка обеспечить безопасность президента США во время поездки в королевской карете была бы “настоящим кошмаром”. Предполагается, что по Лондону Трамп будет передвигаться только на личном бронированном лимузине или президентском вертолете, а Ее Величество в понедельник встретит высокого гостя сразу в Букингемском дворце, а не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства.

Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10. Протестующие с утра начнут собираться на Трафальгарской площади, пройдут по правительственной улице Уайтхолл мимо резиденции премьер-министрессы и продолжат акцию на Парламентской площади. В воздух будет вновь поднята шестиметровая надувная фигура “Трамп-бэйби”, которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузниках и с мобильным телефоном в руках. Активисты, выступающие против политики американского президента, уже использовали ее прошлым летом, когда Трамп был в Лондоне с рабочим визитом.

Также, активисты кампании “Trump Baby” организовали проекцию “Трампа-бейби” на скале Дувра, на побережье Великобритании. Соответствующее фото они опубликовали на своей официальной странице в Twitter.

Guess who’s been shining bright orange onto the white cliffs of Dover this morning folks? Extremely attractive and beautiful ME. I’m gonna be YUGE in the UK this week but ya gotta donate to the crowdfunder first ... https://t.co/xOrAyQiFVC

Thanks for the projection @x_feral pic.twitter.com/FCRGASTfRp

— Trump Baby (@TrumpBabyUK) 2 июня 2019