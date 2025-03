Трамп у Британії: понад 250 тисяч протестувальників та проекція "Трампа-малюка" на скелі

За відомостями видання, Трамп не зможе проїхатися в Букінгемський палац вулицею Мелл в позолоченому відкритому екіпажі разом з королевою Великої Британії Єлизаветою II. Така поїздка є звичайною частиною програм державних візитів перших осіб в Сполучене Королівство, однак у випадку з Трампом від неї було вирішено відмовитися. Британські чиновники, що займаються підготовкою до візиту, повідомили газеті, що спроба забезпечити безпеку президента США під час поїздки в королівській кареті була б “справжнім кошмаром”. Передбачається, що Лондоном Трамп буде пересуватися тільки на особистому броньованому лімузині або президентському вертольоті, а Її Величність в понеділок зустріне високого гостя відразу в Букінгемському палаці, а не на Манежній площі перед будівлею Адміралтейства.

Наймасштабніша акція протесту запланована на вівторок, коли Трамп буде зустрічатися з главою британського уряду Терезою Мей на Даунінг-стріт, 10. Учасники протесту з ранку почнуть збиратися на Трафальгарській площі, пройдуть урядовою вулицею Вайтхолл повз резиденцію прем’єр-міністерки і продовжать акцію на Парламентській площі . У повітря буде знову піднята шестиметрова надувна фігура “Трамп-бейбі”, яка зображує американського лідера в вигляді озлобленої дитини в підгузниках і з мобільним телефоном в руках. Активісти, які виступають проти політики американського президента, вже використовували її минулого літа, коли Трамп був в Лондоні з робочим візитом.

Також, активісти кампанії “Trump Baby” організували проекцію “Трампа-бейбі” на скелі Дувру, що на узбережжі Британії. Відповідне фото вони опублікували на власній офіційній сторінці у Twitter.

Guess who's been shining bright orange onto the white cliffs of Dover this morning folks? Extremely attractive and beautiful ME. I’m gonna be YUGE in the UK this week but ya gotta donate to the crowdfunder first... https://t.co/xOrAyQiFVC

Thanks for the projection @x_feral pic.twitter.com/FCRGASTfRp

— Trump Baby (@TrumpBabyUK) 2 червня 2019 р.