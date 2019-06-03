Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп прибыли с государственным визитом в Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Лондоне в Twitter, передает УНН.
"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приземляются в Великобритании в начале государственного визита (Трампа в Великобританию - ред.)", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба опубликовала видео, на котором видно, как Дональд и Мелания Трамп выходят из самолета.
Напомним, на улицы Лондона собирались выйти 250 тысяч человек, чтобы принять участие в акциях протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит.
Также, активисты кампании Trump Baby организовали проекцию "Трампа-бейби" на скале Дувра, на побережье Великобритании.
Отметим, что визит Трампа начинается в понедельник, 3 июня.