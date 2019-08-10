Над английским Бристолем пролетел огромный Дарт Вейдер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Над городом Бристолем в Англии пролетел огромный воздушный шар в форме головы злодея из вселенной “Звездных войн” Дарта Вейдера, передаёт УНН со ссылкой на CNN.
Воздушный шар Дарт Вейдер является частью Фиесты воздушных шаров в Бристоле, которая проходит с 8 по 11 августа.
Знаменитый воздушный шар объездил весь мир, но никогда ранее не летал над Бристольем, городом, где он был создан, до прошедшего четверга.
Актер Дэвид Проус, сыгравший Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн", родился в Бристоле в 1935 году и учился в Бристольской гимназии.
Bristol International Balloon Fiesta начал кампанию по сбору средств для того, чтобы привезти воздушный шар домой на четырехдневный фестиваль в честь легенды.
Для этого фанаты пожертвовали 5 255 фунтов стерлингов.
Воздушный шар является одним из 130, которые прилетели со всего мира на фестиваль Fiesta, являющимся крупнейшим фестивалем воздушных шаров в Европе.
Среди других необычных воздушных шаров - медведь, коала-медведь и пантера.
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