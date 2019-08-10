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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 101509 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130367 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127935 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129006 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130900 просмотра

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Над английским Бристолем пролетел огромный Дарт Вейдер

Над английским Бристолем пролетел огромный Дарт Вейдер

Киев  •  УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Над городом Бристолем в Англии пролетел огромный воздушный шар в форме головы злодея из вселенной “Звездных войн” Дарта Вейдера, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Воздушный шар Дарт Вейдер является частью Фиесты воздушных шаров в Бристоле, которая проходит с 8 по 11 августа.
Знаменитый воздушный шар объездил весь мир, но никогда ранее не летал над Бристольем, городом, где он был создан, до прошедшего четверга.

Актер Дэвид Проус, сыгравший Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн", родился в Бристоле в 1935 году и учился в Бристольской гимназии.

Bristol International Balloon Fiesta начал кампанию по сбору средств для того, чтобы привезти воздушный шар домой на четырехдневный фестиваль в честь легенды.

Для этого фанаты пожертвовали 5 255 фунтов стерлингов.

Воздушный шар является одним из 130, которые прилетели со всего мира на фестиваль Fiesta, являющимся крупнейшим фестивалем воздушных шаров в Европе.

Среди других необычных воздушных шаров - медведь, коала-медведь и пантера.

Как сообщал УНН, музей Лондона хочет приобрести надувного беби-Трампа

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