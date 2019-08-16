Юен Макгрегор знову може зіграти роль у кіновсесвіті “Зоряних воєн”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Актор Юен Макгрегор може зіграти джедая Обі-Вана Кенобі в серіалі по сазі “Зоряні війни” для каналу Disney Plus. Про це повідомляє видання Variety, передає УНН.
За інформацією видання, актор веде переговори. Інших подробиць щодо нового серіалу не наводиться.
Актор Юен Макгрегор грав джедая Обі-Вана Кенобі з 1999 по 2005 роки. У виданому в 1977 році першому фільмі “Зоряних воєн” цю роль виконував британський актор Алек Гіннес (1914-2000), за що був номінований на “Оскар”.
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Кіновсесвіт “Зоряні війни”, створений режисером і сценаристом Джорджем Лукасом, включає в себе 11 художніх фільмів. Перший фільм, що вийшов на екрани в 1977 році, при бюджеті в 11 млн доларів зібрав в світовому прокаті 775,4 млн доларів, забезпечивши собі культовий статус. Оригінальна трилогія Лукаса завершилася в 1983 році. Тільки в кінці 1990-х він зважився на перезапуск франшизи, знявши три приквела — фільму про історію, яка відбулася перед подіям перших трьох епізодів.
Як повідомляв УНН, у вересні минулого року помер продюсер “Зоряних воєн” Гері Куртц.