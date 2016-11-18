Ю.Тимошенко пошла на союз с В.Медвечуком - нардеп

"Наши слова не просто заявления, а подтверждены фактами. Если бы это был только один факт, а это целая цепочка фактов, которая показывает подлинность происходящего в украинском парламенте и кто работает на самом деле на Москву и на Кремль через лицо Медведчука, который сегодня является прямым агентом Путина. Сегодня Юля Тимошенко пошла с ним в союз и этому есть подтвержденные факты ", - отметил он.

Также нардеп сказал, что "руки Кремля" добрались в украинский парламент через "московскую кукушку" Ю.Тимошенко.

"Это означает, что нам все надо мобилизоваться. Это не проблема "Радикальной партии" и "Батькивщины", это проблема Украины и мы вынуждены делать такие резкие шаги ", - отметил он.

Как сообщал УНН, политика главы Нацбанка Валерии Гонтаревой привела к "банкротству банковской системы и банкротству страны", поэтому ее надо немедленно уволить. Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко отметила во время эфира на телеканале "NewsOne" .