Ю.Тимошенко пішла на союз з В.Медведчуком - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко пішла на союз з Віктором Медведчуком. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Радикальної партії” Дмитро Лінько, передає УНН.
“Наші слова не просто заяви, а підтверджені фактами. Якби це був тільки один факт, а це цілий ланцюжок фактів, який показує справжність того, що відбувається в українському парламенті і хто працює насправді на Москву і на Кремль через особу Медведчука, який сьогодні є прямим агентом Путіна. Сьогодні Юля Тимошенко пішла з ним в союз і цьому є підтверджені факти”, — зазначив він.
Також нардеп сказав, що “руки Кремля” добралися в український парламент через “московську зозулю” Ю.Тимошенко.
“Це означає, що нам всі треба мобілізуватися. Це не проблема „Радикальної партії“ і „Батьківщини“, це проблема України і ми вимушені робити такі різкі кроки”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, політика голови Нацбанку Валерії Гонтаревої призвела до “банкрутства банківської системи та банкрутства країни”, тому її треба негайно звільнити. Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час ефіру на телеканалі “NewsOne”.