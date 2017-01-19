Ю.Луценко уволил местного прокурора после перестрелки в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры после перестрелки в Олевске Житомирской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевске Коростенского района в воскресенье, 16 января 2017 года, и привел к гибели человека, Генеральный прокурор Юрий Луценко признал неудовлетворительной работу местного прокурора и подписал приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры", - сообщила Л.Сарган.
Она также отметила, что создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования вышеупомянутого уголовного производства.
Напомним, в результате стрельбы в Житомирской области погиб человек, шесть человек получили ранения.
Полиция установила уже три десятка участников стрельбы в Житомирской области.