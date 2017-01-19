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Ю.Луценко звільнив місцевого прокурора після перестрілки на Житомирщині

Ю.Луценко звільнив місцевого прокурора після перестрілки на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури після перестрілки в Олевську на Житомирщині. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За результатами доповіді керівника Житомирської обласної прокуратури про інцидент, що стався в місті Олевську Коростенського району у неділю, 16 січня 2017 року, та призвів до загибелі людини, Генеральним прокурором Юрієм Луценком було визнано незадовільною роботу місцевого прокурора та підписано наказ про звільнення останнього з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури", - повідомилв Л.Сарган.

Вона також зазначила, що створено міжвідомчу робочу групу Генпрокуратури та Національної поліції для належного розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини на Житомирщині загинув чоловік, шестеро осіб поранено.

Поліція встановила вже три десятки учасників стрілянини на Житомирщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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