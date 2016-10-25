Ю.Луценко не исключил, что дела по Майдану могут быть переданы в Международный уголовный суд (дополнено)

КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что дела о преступлениях против участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства могут быть переданы в Международный уголовный суд. Об этом он сказал во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.