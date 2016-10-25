Ю.Луценко не виключив, що справи щодо Майдану можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що справи щодо злочинів проти учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду. Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Я не виключаю, що ці справи можуть бути, за узгодженням із адвокатами Героїв Небесної Сотні, передані до Міжнародного кримінального суду, делегація якої прибуде в Україну буквально цього тижня”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 25 жовтня сказав на брифінгу, що жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.