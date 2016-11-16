Ю.Луценко не понимает возмущений А.Садового, что обыски мешают привлекать инвесторов

"Прочитал возмущение господина Садового. Мол, мешают привлекать инвесторов. Отвечу: чтобы привлечь инвестора и законно поощрить его меньшей ценой на землю, нужно было вынести на рассмотрение горсовета предложение снизить цену. Ведь именно горсовет, а не Садовый может изменить свое же решение от 25 декабря 2014 г. о базовой средней цене метра квадратного земли в городе величиной 423 грн. Отталкиваясь от нее, с учетом площади отчужденной земли (23 га), ее стоимость должна быть более 97 млн грн", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор также напомнил, что вчера ГПУ провела санкционированные обыски во Львовском горсовете. По его словам, из изъятых документов видно, что в сентябре 2015 года Львовским городским советом одному из субъектов хозяйствования был предоставлен в аренду земельный участок площадью 23 га, нормативно-денежная оценка которого составила 140 млн гривен.

"Уже через 3 месяца (в декабре того же года) землю за личной подписью главы горсовета продали по цене 52 млн. грн., что на 88 млн. грн. меньше оценки. Следственные действия продолжаются", - отметил Ю.Луценко.

На своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый написал, что вчерашние действия в городском совете - лучший ответ на вопрос, почему в Украину не идет инвестор.

"Два года назад мы привлекли ведущего европейского индустриального девелопера - голландскую компанию CTP. Голландцы запланировали построить в промзоне Рясне-2 современный индустриальный парк на 3 тыс. рабочих мест. Город подвел коммуникации, мы провели открытый конкурс, убедили инвесторов вкладывать деньги в Украину", - отметил он.