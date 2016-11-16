Ю.Луценко не розуміє обурення А.Садового, що обшуки заважають залучати інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував слова міського голови Львова Андрія Садового щодо обшуків у міськраді, пов’язаних з виділенням землі для індустріального парку Рясне-2. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прочитав обурення пана Садового. Мовляв, заважають залучати інвесторів. Відповім: щоб залучити інвестора і законно заохотити його меншою ціною на землю, треба було винести на розгляд міськради пропозицію знизити ціну. Бо саме міськрада, а не Садовий, може змінити своє ж рішення від 25 грудня 2014 р. про базову середню ціну метра квадратного землі у місті величиною 423 грн. Відштовхуючись від неї, з урахуванням площі відчуженої землі (23 га), її вартість мала б бути понад 97 млн грн", - написав Ю.Луценко.
Генпрокурор також нагадав, що вчора ГПУ провела санкціоновані обшуки у Львівські міськраді. За його словами, з вилучених документів видно, що у вересні 2015 року Львівською міською радою одному з суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 млн гривень.
"Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 млн. грн., що на 88 млн. грн. менше її оцінки. Слідчі дії тривають", - зазначив Ю.Луценко.
На своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий написав, що вчорашні дії в міській раді - найкраща відповідь на питання, чому в Україну не йде інвестор.
"Два роки тому ми залучили провідного європейського індустріального девелопера - голандську компанію CTP. Голандці запланували збудувати в промзоні Рясне-2 сучасний індустріальний парк на 3000 робочих місць. Місто підвело комунікацї, ми провели відкритий конкурс,переконали інвесторів вкладати гроші в Україну", - зазначив він.