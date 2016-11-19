Ю.Добровольская стала автором первой шайбы женского Чемпионата Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В чемпионате Украины по хоккею среди женских команд был сыгран первый поединок, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
В премьерном матче чемпионата киевская "Украиночка" одержала победу над "Днепровскими Белками" из Днепра.
Счет в матче был открыт во втором периоде встречи. Автором первой шайбы в истории хоккейных женских чемпионатов стала 18-летний форвард киевской команды Юлия Добровольская.
Напомним, что в чемпионате будет выступать пять коллективов, кроме участников первого поединка также будут играть "Пантеры" (Харьков), "Лавина" (Кременчуг) и "Королевы Днепра" (Днепр).