Ю.Добровольська стала авторкою першої шайби жіночого Чемпіонату України з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В чемпіонаті України з хокею серед жіночих команд був зіграний перший поєдинок, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
У прем’єрному матчі чемпіонату київська "Україночка" здобула перемогу над "Дніпровськими Білками" із Дніпра.
Рахунок у матчі було відкрито у другому періоді зустрічі. Автором першої шайби в історії хокейних жіночих чемпіонатів стала 18-річний форвард київської команди Юлія Добровольська.
Нагадаємо, що в чемпіонаті виступатиме п’ять колективів, окрім учасників першого поєдинку також гратимуть "Пантери" (Харків), "Лавина" (Кременчук) і "Королеви Дніпра" (Дніпро).