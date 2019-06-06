Youtube будет удалять видео с отрицанием Холокоста

“Видеохостинговий сайт YouTube собирается усилить борьбу против экстремизма, дискриминации и ксенофобии. В связи с этим платформа вводит запрет на все видео, восхваляющие идеологию нацизма и распространяют идею превосходства одной социальной группы над другими”, — говорится в сообщении.

По словам представителей YouTube, борьба с ксенофобией всегда была частью их политики. Для этого в 2017 году были ограничены функции комментирования и отправки другим пользователям роликов, которые распространяют идею превосходства одной социальной группы над другими. После этого количество просмотров таких видео, по данным компании, сократилось на 80%.

Запрет видео, которые оправдывают дискриминацию и ограничение любого в правах по половому, возрастному или расовому признаку, религией, инвалидностью или сексуальной ориентацией должен стать следующим шагом в этом направлении, подчеркивают в компании.

“В итоге мы будем удалять контент, содержащий отрицание хорошо задокументированных событий, связанных с проявлением насилия, таких как Холокост или стрельба в начальной школе “Сэнди-Хук”, — отметили представители YouTube.

Кроме того, Youtube собирается изменить алгоритм поиска рекомендованных пользователю видео так, что ролики с некорректным содержанием больше не будут показываться пользователям. В свою очередь Youtube-каналы, на которых периодически появляются видео такого содержания, потеряют возможность показывать рекламу.

Видеохостинговий сайт Youtube принадлежит американскому концерну Google. В отличие от Германии, в США отрицание факта массового убийства евреев нацистским режимом сегодня не является преступлением.

Ранее УНН сообщал, что YouTube может чрезмерно блокировать контент через закон ЕС.