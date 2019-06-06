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Youtube буде видаляти відео з запереченням Голокосту

Youtube буде видаляти відео з запереченням Голокосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Відеохостинг YouTube вводить заборону на відео, які вихваляють ідеологію нацизму, в тому числі заперечують Голокост. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Відеохостинговий сайт YouTube збирається посилити боротьбу проти екстремізму, дискримінації та ксенофобії. У зв’язку з цим платформа вводить заборону на всі відео, що вихваляють ідеологію нацизму і поширюють ідею переваги однієї соціальної групи над іншими”, — йдеться в повідомленні.

За словами представників YouTube, боротьба з ксенофобією завжди була частиною їхньої політики. Для цього в 2017 році були обмежені функції коментування та відправки іншим користувачам роликів, які поширюють ідею переваги однієї соціальної групи над іншими. Після цього кількість переглядів таких відео, за даними компанії, скоротилося на 80%.

Заборона відео, які виправдовують дискримінацію та обмеження будь-кого у правах за статевою, віковою чи расовою ознакою, релігією, інвалідністю або сексуальною орієнтацією має стати наступним кроком у цьому напрямку, підкреслюють у компанії.

“У підсумку ми будемо видаляти контент, що містить заперечення добре задокументованих подій, пов’язаних із проявом насильства, таких як Голокост або стрілянина в початковій школі “Сенді-Хук”, — наголосили представники YouTube.

Крім того, Youtube збирається змінити алгоритм пошуку рекомендованих користувачеві відео так, що ролики з некоректним змістом більше не будуть показуватися користувачам. У свою чергу Youtube-канали, на яких періодично з’являються відео такого змісту, втратять можливість показувати рекламу.

Відеохостинговий сайт Youtube належить американському концерну Google. На відміну від Німеччини, в США заперечення факту масового вбивства євреїв нацистським режимом сьогодні не є злочином.

Раніше УНН повідомляв, що YouTube може надмірно блокувати контент через закон ЄС.

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