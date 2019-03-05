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Google: YouTube може надмірно блокувати контент через закон ЄС

Google: YouTube може надмірно блокувати контент через закон ЄС

Київ • УНН

 • 11365 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Відеохостинг YouTube може надмірно блокувати контент відповідно до нового закону ЄС про авторське право. Про це повідомляє EUobserver, передає УНН.

Сайт потокового відео YouTube може в кінцевому підсумку "надмірно блокувати контент для обмеження правового ризику" відповідно до нового закону ЄС про авторське право, за який проголосували члени Європарламенту. Про це заявили в компанії Google, яка управляє сайтом.

Старший керівник Google Кент Уокер поінформував, що вільна юридична мова директиви ЄС може також привести до того, що веб-сайт Google News обмежить своє утримання "дуже короткими витягами" із засобів масової інформації.

Раніше УНН повідомляв, що представники Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту досягли угоди про реформу авторського права.

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