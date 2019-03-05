Google: YouTube может чрезмерно блокировать контент из-за закона ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Видеохостинг YouTube может чрезмерно блокировать контент в соответствии с новым законом ЕС об авторском праве. Об этом сообщает EUobserver, передаёт УНН.
Сайт потокового видео YouTube может в конечном итоге "чрезмерно блокировать контент для ограничения правового риска" в соответствии с новым законом ЕС об авторском праве, за который проголосовали члены Европарламента. Об этом заявили в компании Google, которая управляет сайтом.
Старший руководитель Google Кент Уокер проинформировал, что свободный юридический язык директивы ЕС может также привести к тому, что веб-сайт Google News ограничит свое содержание "очень короткими выдержками" из средств массовой информации.
Ранее УНН сообщал, что представители Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права.