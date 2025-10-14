Йон-Даль Томассон уволен с поста тренера Швеции после поражений в отборе к ЧМ-2026
Киев • УНН
Шведская футбольная ассоциация уволила 49-летнего датчанина Йон-Даля Томассона с поста главного тренера сборной после поражений от Швейцарии и Косово. Решение принято из-за постоянно плохих результатов в отборочных матчах чемпионата мира 2026.
После поражений Швеции в октябре от Швейцарии (0:2) и Косово (0:1), Федерация футбола Швеции приняла решение не продлевать контракт с главным тренером, экс-нападающим сборной Дании и известным голеадором в прошлом Йон-Даль Томассоном.
Детали
Шведская футбольная ассоциация (SvFF) решила уволить с должности главного тренера национальной сборной 49-летнего датчанина Йон-Даль Томассона. Решение было принято через день после неудачного поражения Швеции от Косово со счетом 1:0. В целом в SvFF указали на постоянно плохие результаты шведской футбольной сборной в отборочных матчах чемпионата мира 2026.
Справка
Йон-Даль Томассон - знаменитый в первой декаде нового века атакующий полузащитник и форвард, который достиг рекордов, как бомбардир в истории сборной Дании (забил 52 гола). Томассон играл в ряде европейских ведущих клубов, среди которых итальянский "Милан", где несколько сезонов был партнером Андрея Шевченко в линии нападения.
Дополнение
Интересно, что Томассон на самом деле уже не первый день потерял поддержку среди игроков сборной Швеции. команде. До проигрыша Швейцарии и Косово голкипер Робин Ольсен сообщил свое отношение:
Йон – лидер, под руководством которого я не хочу работать
Напомним
В отборе к ЧМ-2026, во время матча Уэльс-Бельгия, завершившегося со счетом 2-4, на 65-й минуте на поле выбежала крыса, остановив игру. Вратарь Тибо Куртуа пытался ее поймать, но грызун убежал, впоследствии его вынес валлийский нападающий Джонсон.