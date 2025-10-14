Йон-Даль Томассон уволен с поста тренера Швеции после поражений в отборе к ЧМ-2026

$41.610.01
Эксклюзив
15:21 • 9852 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 15225 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 12961 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 23911 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 17457 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 25171 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 14084 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23120 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11790 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
14 октября, 11:14 • 10716 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
публикации
Эксклюзивы
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto14 октября, 11:07
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев14 октября, 11:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto
В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 25171 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23120 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Виталий Кличко
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Одесса
Сумская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Золото

Йон-Даль Томассон уволен с поста тренера Швеции после поражений в отборе к ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Шведская футбольная ассоциация уволила 49-летнего датчанина Йон-Даля Томассона с поста главного тренера сборной после поражений от Швейцарии и Косово. Решение принято из-за постоянно плохих результатов в отборочных матчах чемпионата мира 2026.

Йон-Даль Томассон уволен с поста тренера Швеции после поражений в отборе к ЧМ-2026

После поражений Швеции в октябре от Швейцарии (0:2) и Косово (0:1), Федерация футбола Швеции приняла решение не продлевать контракт с главным тренером, экс-нападающим сборной Дании и известным голеадором в прошлом Йон-Даль Томассоном.

Пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Шведская футбольная ассоциация (SvFF) решила уволить с должности главного тренера национальной сборной 49-летнего датчанина Йон-Даль Томассона. Решение было принято через день после неудачного поражения Швеции от Косово со счетом 1:0. В целом в SvFF указали на постоянно плохие результаты шведской футбольной сборной в отборочных матчах чемпионата мира 2026.

Справка

Йон-Даль Томассон - знаменитый в первой декаде нового века атакующий полузащитник и форвард, который достиг рекордов, как бомбардир в истории сборной Дании (забил 52 гола). Томассон играл в ряде европейских ведущих клубов, среди которых итальянский "Милан", где несколько сезонов был партнером Андрея Шевченко в линии нападения.

Дополнение

Интересно, что Томассон на самом деле уже не первый день потерял поддержку среди игроков сборной Швеции. команде. До проигрыша Швейцарии и Косово голкипер Робин Ольсен сообщил свое отношение:

Йон – лидер, под руководством которого я не хочу работать

- отметил он.

Напомним

В отборе к ЧМ-2026, во время матча Уэльс-Бельгия, завершившегося со счетом 2-4, на 65-й минуте на поле выбежала крыса, остановив игру. Вратарь Тибо Куртуа пытался ее поймать, но грызун убежал, впоследствии его вынес валлийский нападающий Джонсон.

Игорь Тележников

Спорт
Швейцария
Дания
Швеция
Косово