Йон-Даль Томассон звільнений з посади тренера Швеції після поразок у відборі до ЧС-2026

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 10138 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 15663 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 13202 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 24281 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 17624 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 25391 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 14131 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23268 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11814 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
14 жовтня, 11:14 • 10726 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.6м/с
82%
752мм
Популярнi новини
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto14 жовтня, 11:07 • 9292 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців14 жовтня, 11:19 • 7748 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 16711 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 15002 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла15:03 • 7190 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 24281 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 25391 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23268 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 61935 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 62444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Віталій Кличко
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Київська область
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 15031 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 16741 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 30701 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 35234 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 36523 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
The New York Times
Золото

Йон-Даль Томассон звільнений з посади тренера Швеції після поразок у відборі до ЧС-2026

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Шведська футбольна асоціація звільнила 49-річного данця Йон-Даля Томассона з посади головного тренера збірної після поразок від Швейцарії та Косова. Рішення прийнято через постійно погані результати у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026.

Йон-Даль Томассон звільнений з посади тренера Швеції після поразок у відборі до ЧС-2026

Після поразок Швеції у жовтні від Швейцарії (0:2) та Косова (0:1), Федерація футболу Швеції прийняла рішення не продовжувати контракт головним тренером, екс-нападником збірної Данії та відомим голеадором у минулому Йон-Даль Томассоном.

Пише УНН із посиланням на dpa.

Деталі

Шведська футбольна асоціація (SvFF) вирішила звільнити з посади головного тренера національної збірної 49-річним данця Йон-Даль Томассона. Рішення було прийняте через день після невдалої поразки Швеції від Косова з рахунком 1:0. Загалом у SvFF вказали на постійно погані результати шведської футбольної збірної у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026.

Довідка

Йон-Даль Томассон - знаменитий у першій декаді нового століття атакуючий півзахисник і форвард, який досяг рекордів, як бомбардир в історії збірної Данії (забив 52 голи). Томассон грав у низці європейських провідних клубів, серед яких італійський "Мілан", де кілька сезонів був партнером Андрія Шевченка у лінії нападу.

Доповнення

Цікаво, що Томассон насправді вже не перший день втратив підтримку серед гравців збірної Швеції. команді. До програшу Швейцарії і Косово голкіпер Робін Ольсен повідомив своє відношення:

Йон – лідер, під керівництвом якого я не хочу працювати

- зазначив він. 

Нагадаємо

У відборі до ЧС-2026, під час матчу Уельс-Бельгія, що заврешився з рахунком 2-4,  на  65-й хвилині на поле вибіг щур, зупинивши гру. Воротар Тібо Куртуа намагався його спіймати, але гризун втік, згодом його виніс валлійський нападник Джонсон.

Ігор Тележніков

Спорт
Швейцарія
Данія
Швеція
Косово