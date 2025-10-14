Йон-Даль Томассон звільнений з посади тренера Швеції після поразок у відборі до ЧС-2026
Київ • УНН
Шведська футбольна асоціація звільнила 49-річного данця Йон-Даля Томассона з посади головного тренера збірної після поразок від Швейцарії та Косова. Рішення прийнято через постійно погані результати у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026.
Після поразок Швеції у жовтні від Швейцарії (0:2) та Косова (0:1), Федерація футболу Швеції прийняла рішення не продовжувати контракт головним тренером, екс-нападником збірної Данії та відомим голеадором у минулому Йон-Даль Томассоном.
Пише УНН із посиланням на dpa.
Деталі
Шведська футбольна асоціація (SvFF) вирішила звільнити з посади головного тренера національної збірної 49-річним данця Йон-Даль Томассона. Рішення було прийняте через день після невдалої поразки Швеції від Косова з рахунком 1:0. Загалом у SvFF вказали на постійно погані результати шведської футбольної збірної у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026.
Довідка
Йон-Даль Томассон - знаменитий у першій декаді нового століття атакуючий півзахисник і форвард, який досяг рекордів, як бомбардир в історії збірної Данії (забив 52 голи). Томассон грав у низці європейських провідних клубів, серед яких італійський "Мілан", де кілька сезонів був партнером Андрія Шевченка у лінії нападу.
Доповнення
Цікаво, що Томассон насправді вже не перший день втратив підтримку серед гравців збірної Швеції. команді. До програшу Швейцарії і Косово голкіпер Робін Ольсен повідомив своє відношення:
Йон – лідер, під керівництвом якого я не хочу працювати
