Евросоюз осудил Беларусь за новый случай смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Европейский союз осуждает приговоры заключенных казни в Беларуси и призывает власти страны ввести мораторий на ее применение. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает УНН.
Она назвала смертную казнь "жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", заявив, что это нарушает пункт Всеобщей декларации прав человека о неотъемлемом праве на жизнь.
Косьянич подчеркнула, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь сегодня единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.
Напомним, на этой неделе в Беларуси расстреляли осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.