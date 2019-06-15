Евросоюз осудил Беларусь за новый случай смертной казни

Она назвала смертную казнь "жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", заявив, что это нарушает пункт Всеобщей декларации прав человека о неотъемлемом праве на жизнь.

Косьянич подчеркнула, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь сегодня единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.

Напомним, на этой неделе в Беларуси расстреляли осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.