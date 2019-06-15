Євросоюз засудив Білорусь за новий випадок смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Європейський союз засуджує вироки ув'язнених страти у Білорусі і закликає владу країни ввести мораторій на її застосування. Про це заявила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, повідомляє УНН.
Вона назвала смертну кару "жорстоким, нелюдським та таким, що принижує гідність покаранням", заявивши, що це порушує пункт Загальної декларації прав людини про невід'ємне право на життя.
Косьянич підкреслила, що смертна кара суперечить міжнародним зобов'язанням Мінська, а Білорусь на сьогодні єдина в Європі країна, у якій застосовується ця міра покарання.
Нагадаємо, цього тижня у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство трьох людей Олександра Жильникова.