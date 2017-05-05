У Білорусі вперше в цьому році стратили засудженого
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Республіці Білорусь цього року стратили першого засудженого. Про це йдеться в повідомленні білоруського правозахисного центру “Весна”, передає УНН.
“Представникам кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі“ стало відомо про приведення у виконання смертного вироку щодо жителя Гомеля Сергія Острикова. Його мати отримала відповідне повідомлення з Гомельського обласного суду. Це перший страчений в республіці в 2017 році”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розстріляти Г.Острикова могли в період з 13 по 29 квітня, оскільки останній лист із СІЗО № 1, де знаходився засуджений, було датовано саме 13 квітня, а обласний суд отримав повідомлення про приведення у виконання смертного вироку 29-го. Крім цього 5 квітня матері дозволили зустрітися з сином у СІЗО. Це була їхня остання зустріч.
Повідомляється, що Гомельський обласний суд засудив до смертної кари 33-річного жителя обласного центру 19 травня 2016 року. С.Остриков був визнаний винним в двох окремих випадках зґвалтування і вбивства. Верховний суд залишив смертний вирок в силі.
Як повідомляв УНН, вперше за 12 років в Арканзасі стратили засудженого.