В Беларуси впервые в этом году казнили осужденного

"Представителям кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова. Его мать получила соответствующее сообщение от Гомельского областного суда. Это первый казненный в республике в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расстрелять С.Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где находился осужденный, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Кроме этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Сообщается, что Гомельский областной суд приговорил к смертной казни 33-летнего жителя областного центра 19 мая 2016. С.Остриков был признан виновным в двух отдельных случаях изнасилования и убийства. Верховный суд оставил смертный приговор в силе.

Как сообщал УНН, впервые за 12 лет в Арканзасе казнили осужденного.