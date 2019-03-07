Евросоюз призывает Россию вернуться в ОЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Евросоюз призвал Россию вернуть своих представителей в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон на Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано Постоянным представительством ЕС при ОБСЕ в Twitter, сообщает УНН.
"ЕС призывает Россию вернуться к СЦКК и восстановить его функциональность; СЦКК в своем первоначальном составе играла важную роль в безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ и способствовала решению проблем, с которыми сталкиваются патрули СММ", - говорится в сообщении.
Также представительство ЕС при ОБСЕ выразило обеспокоенность систематическими отказами в доступе к российско-украинской границе на юге Донецкой области со стороны пророссийских боевиков.
"Эти систематические отказы в доступе вызывают глубокие подозрения относительно того, что скрыто от СММ ОБСЕ", - сообщило представительство.
Напомним, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи оккупированного Луганска на временно оккупированной территории было зафиксировано 22 реактивные системы залпового огня "Град".