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Поблизу окупованого Луганська місія ОБСЄ зафіксувала понад два десятки "Градів"

Поблизу окупованого Луганська місія ОБСЄ зафіксувала понад два десятки "Градів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу окупованого Луганська на тимчасово окупованій території було зафіксовано 22 реактивні системи залпового вогню "Град". Про це повідомляється у звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, передає УНН.

Як повідомляється, СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.

"28 лютого місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

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