Поблизу окупованого Луганська місія ОБСЄ зафіксувала понад два десятки "Градів"

Як повідомляється, СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.

"28 лютого місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.