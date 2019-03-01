Поблизу окупованого Луганська місія ОБСЄ зафіксувала понад два десятки "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу окупованого Луганська на тимчасово окупованій території було зафіксовано 22 реактивні системи залпового вогню "Град". Про це повідомляється у звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, передає УНН.
Як повідомляється, СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.
"28 лютого місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.