Бойовики сім разів порушили режим “тиші” на Донбасі

КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим “тиші” з використанням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.