Бойовики сім разів порушили режим “тиші” на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим “тиші” з використанням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку цієї доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано сім прицільних ворожих обстрілів. При цьому щоразу з близько 06:00 до 11:00 російсько-окупаційні війська інтенсивно застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння”, — сказав Гуцуляк.
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За його словами, на Луганському напрямку зафіксовано один обстріл. З близько 06:00, протягом 20 хвилин, ворог випустив 10 мін 82-го калібру по нашим оборонцям неподалік пункту Шуми. Підрозділи Об’єднаних сил застосували у відповідь чергові вогневі засоби.
“Основна ворожа активність від початку цієї доби знову спостерігається на приморській ділянці нашої оборони. Тут бойовики здійснили шість збройних провокацій. З близько 06:30 бойовики одночасно вели півторагодинні обстріли оборонців Широкиного та Лебединського, застосовуючи 122-мм артилерію, міномети 120-го та 82-го калібру, гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети”, — зазначив Гуцуляк.
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Окрім цього, з 06:40 під ворожим вогнем з артилерії та АГС опинилися українські захисники Водяного. Пізніше, з 10:00 наші військові зафіксували тут розриви десяти ворожих мін 120-го калібру. Також російсько-окупаційні війська вели мінометні обстріли із калібру 120 мм з 08.30 в районі Лебединського, з 82-го — з 08.50 поблизу Гнутового.
“Загалом від початку цієї доби вороги вже здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, та випустили понад 60 мін калібрів 120 та 82 мм. За наявною інформацією втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових не має”, — розповів Гуцуляк.
Нагадаємо, 27 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.