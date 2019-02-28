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Боевики семь раз нарушили режим "тишины" в Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска в Донбассе семь раз нарушили режим "тишины" с использованием запрещенной минского соглашениями оружия. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано семь прицельных вражеских обстрелов. При этом каждый раз с около 06:00 до 11:00 российско-оккупационные войска интенсивно применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение", - сказал Гуцуляк.

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По его словам, на Луганском направлении зафиксирован один обстрел. С около 06:00, в течение 20 минут, враг выпустил 10 мин 82-го калибра по нашим защитникам неподалеку пункта Шуми. Подразделения Объединенных сил применили в ответ дежурные огневые средства.

"Основная враждебная активность от начала этого периода вновь наблюдается на приморской области нашей обороны. Здесь боевики совершили шесть вооруженных провокаций. Из около 6:30 боевики одновременно вели полуторачасовые обстрелы защитников Широкино и Лебединского, применяя 122-мм артиллерию, минометы 120-го и 82-го калибра, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы", - отметил Гуцуляк.

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Кроме этого, с 6:40 под вражеским огнем из артиллерии и АГС оказались украинские защитники Водяного. Позже, с 10:00 наши военные зафиксировали здесь разрывы десяти вражеских мин 120-го калибра. Также российско-оккупационные войска вели минометные обстрелы с калибра 120 мм с 08:30 в районе Лебединского, с 82-го - с 08:50 вблизи Гнутово.

"Всего с начала этого периода враги уже совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, и выпустили более 60 мин калибров 120 и 82 мм. По имеющейся информации потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не имеет", - рассказал Гуцуляк.

Напомним, 27 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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