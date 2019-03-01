Вблизи оккупированного Луганская миссия ОБСЕ зафиксировала более двух десятков "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи оккупированного Луганска на временно оккупированной территории было зафиксировано 22 реактивные системы залпового огня "Град". Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, передает УНН.
Как сообщается, СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему.
"28 февраля миссия зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) в н. п. Екатериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.
Как сообщал УНН, боевики семь раз нарушили режим "тишины" в Донбассе.