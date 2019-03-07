Євросоюз закликає Росію повернутись до СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Євросоюз закликав Росію повернути своїх представників у Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. Відповідна заява опублікована Постійним представництвом ЄС при ОБСЄ у Twitter, повідомляє УНН.
"ЄС закликає Росію повернутись до СЦКК і відновити його функціональність; СЦКК у своєму початковому складі відігравала важливу роль у безпеці спостерігачів СММ ОБСЄ та сприяла вирішенню проблем, з якими стикаються патрулі СММ", - йдеться в повідомленні.
Також представництво ЄС при ОБСЄ висловило стурбованість систематичними відмовами у доступі до українсько-російського кордону на півдні Донецької області з боку проросійських бойовиків.
"Ці систематичні відмови в доступі викликають глибокі підозри щодо того, що приховано від СММ ОБСЄ", - повідомило представництво.
Нагадаємо, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу окупованого Луганська на тимчасово окупованій території було зафіксовано 22 реактивні системи залпового вогню "Град".