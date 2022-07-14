Евросоюз предлагает Азербайджану заключить соглашение об импорте газа – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Европейский Союз предлагает Азербайджану заключить соглашение по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода. Об этом говорится в проекте документа, который есть в распоряжении Reuters, передает УНН.
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"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз Южным газовым коридором, объемом не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года", — говорится в проекте документа.
Детали
Отмечается, что проект меморандума о взаимопонимании является частью усилий Европейского Союза по сокращению зависимости от российского газа из-за войны в Украине.
В прошлом году Азербайджан поставил странам ЕС более 8 миллиардов кубометров газа через Трансадриатическим газопроводом, что является частью трубопроводной сети Южного газового коридора.
В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу.
Увеличение поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.
Отмечается, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в области изменения климата. По мнению Брюсселя, это потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.
Обе стороны должны активизировать действия по сдерживанию выбросов метана в своих цепочках поставок.
Дополнение
В начале февраля Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в ЕС назвав Азербайджан "надежным поставщиком энергии".
Евросоюз призывал к увеличению поставок природного газа в Европу Азербайджану до 10 миллиардов кубометров в год.